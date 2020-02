Babuíno protege leão bebé e recria cena de 'O Rei Leão' | Vídeo

Podia ser uma verdadeira cena do filme 'O Rei Leão', mas o mundo selvagem voltou a surpreender e reproduziu mesmo aquela que é uma das cenas mais conhecidas do clássico da Disney – o momento em que Rafiki segura Simba, o pequeno leão.

O momento aconteceu no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, e foi captado por Kurt Schultz, guia e proprietário. Depois de o babuíno perceber que um grupo de primatas estava a cercar o pequeno leão, pegou no animal e levou-o para o topo de uma árvore, afastando-o do restante grupo.

"Foi uma experiência estranha. Fiquei preocupado, se o filhote caísse não sobreviveria. O babuíno estava cuidando do filhote de leão como se fosse um filho seu", contou o guia.

"Em 20 anos como guia no Sul e no Leste de África, já vi babuínos matarem filhos de leopardo e já ouvi muitas histórias sobre babuínos a matar filhos de leão. Nunca vi um carinho e atenção desta maneira", acrescentou Kurt.