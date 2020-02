Cristina Ferreira revelou quem era o seu “fetiche”

A apresentadora Cristina Ferreira admitiu, esta segunda-feira, em direto que o seu fetiche era José Mourinho.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conversavam sobre o aniversário do técnico português, atualmente ao comando do Tottenham, quando a apresentadora atirou: “Não falas mal do José Mourinho que ele é o meu fetiche”.

No entanto, após ter dito a frase sentiu a necessidade de esclarecer: “No sentido de: é a pessoa que eu mais quero entrevistar há anos!”.

Recorde-se que José Mourinho é considerado um dos homens mais atraentes do mundo do futebol, o que em muito contribui para os rumores recorrentes de uma eventual separação da mulher Matilde, com que está casado há mais de 30 anos.