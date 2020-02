Ainda agora chegou e Raúl de Tomás já gera discussões com os colegas do Espanyol

Raúl de Tomás apontou o único golo do Espanyol na derrota por 1-2 frente ao Granada, na Liga espanhola. No entanto, o golo do ex-Benfica, na sequência de uma grande penalidade, gerou polémica.

O avançado quis insistentemente bater o penáliti, o que acabou por gerar contestação por parte dos próprios colegas de equipa. Felizmente, e depois de uma grande discussão, Raúl de Tomás, de 25 anos, conseguiu fazer o golo.

Veja o momento.