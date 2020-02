Vítima foi encaminhada para o Hospital de Viana do Castelo.

Uma mulher ficou ferida, esta terça-feira, na sequência de um acidente com uma máquina de triturar carne de uma indústria na freguesia de Fontão, em Ponte de Lima.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, a mulher, de 52 anos, foi transportada, com um ferimento extenso na mão e braço, para o Hospital de Viana do Castelo.

O alerta foi dado pelas 08h32.