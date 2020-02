Criança perdeu peluche em avião. Atitude de companhia aérea gerou centenas de elogios nas redes sociais

Um menino norte-americano viajava para Nova Orleães, acompanhado pela mãe, quando perdeu o seu peluche, dentro do avião da companhia aérea Southwest Airlines. “Eu entrei em pânico, brincava muito com ele. Levava-o para todo o lado", contou Grayson à CNN.

Mal se apercebeu da situação, a mãe, Christina Mulligan, reportou de imediato a perda aos Perdidos e Achados. “Entrei em contacto com todas as áreas de reclamação de bagagem, acho que liguei para os perdidos e achados repetidamente. Todas as vezes que ligava, eles perguntavam 'é por causa do urso?'”, explicou.

A mãe de Grayson chegou mesmo a fazer uma publicação na página oficial de Facebook da Southwest Airlines, onde pedia que qualquer pessoa que pudesse ter alguma informação sobre o peluche entrasse em contacto consigo.

Passado um mês, não havia sinal do urso de Grayson. E a companhia aérea, sabendo que o menino estava de coração partido, decidiu tomar uma atitude: comprar um novo peluche ao menino e enviar-lhe várias imagens do novo brinquedo e da sua viagem. "Eu fiquei feliz. Percebi que eles se preocupavam comigo", disse o menino.

Christina Mulligan publicou algumas das fotografias enviadas pela companhia aérea, na sua página de Facebook, onde se poder ver o novo urso a viajar até Dallas, cidade onde vive o menor. "Não existem palavras suficientes para esta companhia aérea e para o esforço que eles colocaram nisto. Continuem a fazerem o que fazem Southwest Airlines, vocês têm pessoas incrivéis e com um coração enorme a trabalhar para vocês, escreveu.

A publicação obteve centenas de gostos, comentários e elogios à companhia aérea.