Benfica multado por não entregar imagens do sistema de videovigilância do Estádio da Luz

O Benfica foi multado em 8.930 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF), por não ter entregue à Comissão de Instrutores da Liga imagens do sistema de videovigilância do Estádio da Luz.

O clube tinha dois dias para entregar as imagens e acabou por desrespeitar o artigo 86.º do Regulamento Disciplinar da Liga, respeitante à falta de colaboração com a justiça desportiva.

Em causa estão dois processos disciplinares. O primeiro deles relativo a três jogos da época 2018/2019, no estádio do Benfica, frente ao Nacional, Desportivo de Chaves e Tondela. O segundo, em relação ao joco contra o Rio Ave, esta época, para a Liga, à 10.ª jornada.

O Benfica pode recorrer para o Conselho de Justiça até esta quarta-feira.