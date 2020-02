DGS confirma dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal

Ambos os pacientes serão internados no Hospital Curry Cabral.

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, confirmou dois casos suspeitos de infeção com coronavírus, esta terça-feira.

Os casos suspeitos são um homem português de 44 anos que apresenta sintomas e um homem "que esteve com doentes" fora de Portugal. "É contacto de outros casos fora do país, do grupo de cidadãos alemães que adoeceu", explicou Graça Freitas.

Ambos os pacientes serão internados no Hospital Curry Cabral, o hospital de referência para estas situações.