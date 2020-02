Homem volta a agredir pais depois de tribunal o ter deixado em liberdade

Um homem de 35 anos, detido em Penafiel por violência doméstica contra os pais de 70 anos, ficou em prisão preventiva depois de ter violado as medidas de coação aplicadas a 30 de janeiro, anunciou fonte da GNR.

Depois de ter sido detido no final do mês passado, o Tribunal deixou o homem em liberdade, aplicando como medidas de coação o afastamento da residência familiar e a proibição de contactos com as vítimas, controlado por pulseira eletrónica.

O arguido acabou por violar as medidas de coação e "voltou a agredir os pais, ambos septuagenários, através de violência física e psicológica, coagindo-os a entregar dinheiro para a compra de produtos estupefacientes", pode ler-se na nota das forças policiais, citada pelo Jornal de Notícias.