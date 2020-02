Alcochete. Misic descreveu agressão de que foi alvo e fala de Bruno de carvalho

Josip Mišic, jogador croata que representava o Sporting à altura da Invasão à Academia de Alcochete, confirmou hoje em tribunal ter sido agredido com um “cinto na cabeça, por um indivíduo com parte da cara tapada” durante o ataque e afirmou que após o sucedido nenhum jogador se recusou a falar com o então presidente do clube, Bruno de Carvalho.

O agora jogador do PAOK, da Grécia, foi ouvido via Skype e descreveu o seu agressor: “Não tinha nenhuma roupa do Sporting e tinha uma t-shirt cinzenta”. O jogador explicou ainda que aquando das agressões que foi alvo, não ficou com marca nenhuma nem recebeu assistência médica uma vez que não foi atingido pela fivela.

Mišic repetiu por diversas vezes que os invasores “entraram para atacar e sem intenção de falar com alguém” e esclareceu que Bruno de Carvalho chegou meia hora depois do sucedido e que “nenhum jogador se recusou a falar com ele”, contrariamente a algumas versões proferidas por testemunhas anteriores.

Da parte da tarde foi a vez do internacional costa-riquenho Bryan Ruiz ser ouvido. O mesmo afirmou que viu “pessoas a entrar, aos gritos, a ameaçarem jogadores como Battaglia, Montero, Acuña, William e Rui Patrício” e que disseram que se a equipa não vencesse a Taça de Portugal “ia ver o que era o Sporting”, segundo adiantou o Record.

O jogador que se encontra agora sem clube, contou não ter sido alvo de agressões, mas confessou ter ficado com medo e preocupado com a sua família.

Para além de Bryan Ruiz e Josip Mišic, era esperado que fosse ontem também ouvido Bruno César, mas a audição acabou por não acontecer uma vez que o jogador não foi notificado.

Durante o dia de hoje o julgamento continuará no Tribunal de Monsanto. Durante a parte da manhã haverá testemunhas abonatórias, enquanto à tarde existe a possibilidade ainda não confirmada de Doumbia e Rafael Leão serem ouvidos. À hora de fecho deste jornal os jogadores ainda não tinham confirmado a sua presença. Bas Dost também seria hoje ouvido, mas a audiência foi adida, já que o agora jogador do Eintracht Frankfurt alega estar doente.