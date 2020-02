Vinte cinco milhões de euros de cocaína apreendidos em Sines

A droga encontrava-se escondida no chão de um contentor que transportava bananas do Equador.

Foram apreendidos cerca de 415 quilogramas de cocaína, no valor de 25 milhões de euros, em Sines, anunciou a Autoridade Tributária e Aduaneira, esta terça-feira.

A apreensão ocorreu no passado dia 27 de dezembro pela Alfândega de Setúbal, através da delegação Aduaneira de Sines. A droga encontrava-se escondida no chão de um contentor que transportava bananas do Equador.

"A seleção do contentor foi efetuada com base em critérios específicos de análise de risco, postos em prática pela AT e os quais fazem parte da regular atuação da AT no âmbito da monitorização e controlo da fronteira externa da EU", adianta o comunicado da Autoridade Tributária. A droga foi entregue à Polícia Judiciária, explicam ainda na nota.