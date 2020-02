Depois de ter vencido Super Bowl, jogador do Kansas City paga adoção de 100 cães

Depois do Kansas City Chiefs ter vencido o Super Bowl, no passado domingo, Derrick Nnadi decidiu pagar os custos de adoção de mais de 100 cães que vivem num abrigo no Kansas.De acordo com a BBC, cada adoção ronda os 135 euros, valor que será pago pelo jogador de futebol norte-americano.

A atitude do jogador não é uma novidade. Durante a temporada, sempre que o Kansas City vencia um jogo, Nnadi pagava as despesas de um animal que estava no abrigo e com dificuldades em ser adotado.

"Hoje, 44 animais de estimação deixaram o abrigo (38 cães e 6 gatos) com novas famílias e mais 30 vão para casa amanhã! Dos 109 cães, cerca de 40 a 50 desses cães ainda estarão disponíveis depois de amanhã, o que é incrível. Obrigado Derrick Nnadi", escreveu a associação no Twitter, esta segunda-feira.

Nnadi afirma que o facto de nunca ter conseguido ter um cão em criança é o principal motivo para este querer ajudar animais sem-abrigo. "Durante a minha vida toda quis ter um cão e os meus pais nunca quiseram", revelou à BBC.

Só quando estava na faculdade é que o jogador adotou um cão, Rocky, de quem ainda nos dias de hoje é inseparável. "Quando eu peguei nele pela primeira vez ele era muito tímido. Isso fez-me pensar em como outros animais se sentem assustados e sozinhos", desabafou.

