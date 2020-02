Jogo da primeira mão das meia-finais disputado no Fontelo

Surpresa no Fontelo: O FC Porto foi até Viseu empatar a uma bola com o Académico (II Liga), em jogo referente à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Zé Luís inaugurou o marcador (59 minutos) a favor dos azuis-e-brancos, mas João Mário, cerca de dez minutos depois (70'), selou o 1-1 final.

A segunda mão joga-se a 12 de fevereiro no Estádio do Dragão e vai decidir qual das equipas marca presença no Jamor.