Testes aos dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal deram negativo

Os resultados dos testes aos dois casos suspeitos do novo coronavírus em Portugal deram negativo, anunciou, esta quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"O terceiro e quarto casos suspeitos, que foram encaminhados ontem para o Hospital Curry Cabral, foram negativos após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA )com duas amostras biológicas negativas", refere a DGS em comunicado.

Recorde-se que estes casos diziam respeito a dois homens, de 40 e 44 anos, residentes na zona da Grande Lisboa, que foram encaminhados para o Hospital Curry Cabral após as suspeitas. Um deles tinha estado em contacto com o grupo de cidadãos alemães contagiados no decurso de uma formação na Alemanha.

O primeiro caso suspeito em Portugal foi reportado no dia 25 de janeiro num homem que tinha estado em Wuhan, epicentro do surto. O segundo tratava-se de um cidadão italiano que deu entrada no Hospital de São João no Porto, no dia 31 de janeiro. Recorde-se que ambos os casos deram negativo.

Estes dois novos casos suspeitos, agora negativos, foram ontem revelados por Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.

Recorde-se que vinte pessoas estão em internamento voluntário no Hospital Curry Cabral, desde domingo, depois de terem sido repatriadas de Wuhan.

De acordo com o último balanço das autoridades chinesas o novo coronavírus já provocou mais 490 mortos e infetou mais de 24.300 pessoas.