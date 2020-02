Fogo na ilha da Madeira continua ativo

O incêndio, que deflagrou na madrugada de segunda-feira, na freguesia da Ponta do Pargo, concelho da Calheta, zona oeste da ilha da Madeira, continua ativo. Esta quarta-feira, pelas 08h00, mais de três dezenas de operacionais continuavam no combate às chamas.

Segundo o site do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, pelas 08h00 desta quarta-feira, estavam no terreno 33 operacionais, apoiados por 15 meios terrestres.

Também na Achadas da Cruz, freguesia do concelho do Porto Moniz, se encontram 32 operacionais e 10 meios terrestres.

O incêndio teve início no sítio da Lombada Velha e desde então alastrou a várias localidades da freguesia da Ponta do Pargo, em zonas de mato e floresta. Esta terça-feira, por razões de segurança, alguns moradores foram aconselhados a abandonar as suas casas.