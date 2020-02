Pai do bebé abandonado no lixo continua a ser procurado pelas autoridades

Investigação continua três meses depois do nascimento do bebé.

O pai do bebé abandonado pela mãe num ecoponto, perto da discoteca Luz, em Santa Apolónia, Lisboa, no passado mês de novembro, ainda não foi encontrado pelas autoridades portuguesas, que continuam a investigar para encontrar o homem.

De acordo com a notícia avançada pelo Jornal de Notícias, na edição desta quarta-feira, a Polícia Judiciária prolongou a investigação para identificar e localizar o progenitor. Segundo o mesmo jornal, a mãe do bebé, Sara Furtado, assumiu que não sabia quem era o pai, e apenas será conhecido que se trata de um homem de ascendência africana.

Na altura, a cabo-verdiana, de 22 anos, que atualmente se encontra em prisão preventiva, não revelou o nome do progenitor invocando o facto de se prostituir e ser sem-abrigo.

Recorde-se que a mulher teve a criança sozinha, na madruga de 5 de novembro, depois de ocultar a gravidez. Depois do parto, Sara Furtado abandonou o recém-nascido no caixote do lixo, onde viria a ser encontrado por um sem-abrigo.