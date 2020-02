Ronaldo celebra o 35º aniversário... a treinar

Juventus publicou vídeo com internacional português no treino da manhã desta quarta-feira

Cristiano Ronaldo completa hoje 35 anos mas isso não é sinónimo de dia de folga.

O craque português não dispensa o treino nem no dia do seu aniversário e a Juventus já publicou um vídeo do avançado na sessão de trabalhos na manhã desta quarta-feira.

De relembrar que CR7 está a realizar o melhor arranque de um ano civil de sempre: soma já 10 golos em 6 jogos em 2020.

Come festeggiano il compleanno i marziani? Diventando ancora più forti 🔥🔥🔥 @Cristiano pic.twitter.com/ttkLTVyRZj — JuventusFC (@juventusfc) February 5, 2020

Em ano de Campeonato de Europa, espera-se assim um Super Ronaldo na defesa ao título. Também a Vecchia Signora acredita que o bom momento de foma que o avançado português atravessa se mantenha e seja essencial para ajudar a equipa na tão ambicionada conquista da Liga dos Campeões.