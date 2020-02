Menina de 10 anos foi violada, apedrejada e enterrada viva na Índia

Uma criança, de 10 anos, encontra-se a lutar pela vida depois de ter sido violada, violentamente agredida com pedras na cabeça e enterrada viva no Estado indiano de Rajasthan, no norte do país, esta segunda-feira.

A menina, que se encontra internada em estado grave, tinha saído de casa para comprar chocolates numa loja local e não regressou.

Segundo o jornal The Times of India, que cita a polícia local, a criança foi atraída por um jovem desempregado que vivia no mesmo bairro da família da vítima, para uma casa abandonada nas proximidades. Depois de a violar e de a espancar com pedras na cabeça, o agressor enterrou-a viva.

A menina acabou por ser encontrada, cerca de uma hora depois de sair de casa, inconsciente. E as autoridades acabaram por deter o jovem, de 21 anos.

"Quando a menina foi comprar chocolates, o suspeito atraiu-a para uma casa abandonada e violou-a", confirmou a polícia.

Recorde-se que este ataque ocorre numa altura em que a Índia se encontra num debate sobre violência sexual, depois de nas últimas semanas terem sido reportados inúmeros casos semelhantes a este.