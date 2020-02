Alexandra Lencastre ataca imprensa e nega “bronca” com TVI

A atriz Alexandra Lencastre faz parte do painel de jurados do programa Dança com as Estrelas, da TVI, desde a primeira edição. Mas na próxima temporada será Jessica Athayde que assumirá esse papel ao lado de Cifrão e de Alberto Rodrigues.

Quando se soube da estreia de Jessica Athayde no programa, houve publicações que adiantaram que Alexandra Lencastre teria sido substituída por uma ‘cara mais nova’ e que isso teria gerado algum mal-estar.

Mas o que a atriz veterana não gostou foi mesmo desse ângulo dado à situação e na sequência emitiu um comunicado, partilhado nas stories do seu Instagram, no qual nega qualquer “bronca” com a TVI, e no qual explica a verdadeira razão para a sua ausência do formato de sucesso, apresentado por Pedro Teixeira e Rita Pereira.

“Em resposta a notícias que têm saído nas últimas horas sobre o Dança com as Estrelas, designadamente no site da revista “Flash”, esclareço que não é verdade que a direção de Nuno Santos tenha preferido trocar-me por uma cara mais nova para o papel de jurada e que tenha decidido ‘não apostar’ em mim”, afirmou a atriz.

“Fui convidada a participar no programa, não tendo podido aceitar esse convite por já ter há muito agendada uma semana de férias, que me permitirá descansar entre a novela que acabo de gravar e o início de novos projetos”, acrescentou.

Alexandra Lencastre sublinhou ainda que a estação lhe pediu para adiar as férias, de forma a poder integrar o júri mais uma vez, mas que preferiu não o fazer, para poder descansar. “Não houve assim qualquer ‘bronca’ com a TVI”.