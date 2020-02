Especialistas vão salvar vítimas de avalanche na Turquia e acabam por morrer soterrados

Pelo menos 26 elementos de uma equipa de socorro morreram, esta quarta-feira, no leste da Turquia, durante uma operação de resgate.

A equipa, composta, segundo a BBC, por cerca de 300 pessoas, estava na montanha, que faz fronteira com o Irão, depois de, esta terça-feira, uma avalanche ter matado outras cinco pessoas.

Segundo a mesma publicação, pelo menos 30 pessoas já foram resgatadas e a maioria foi transportada para o hospital. Mais de 50 membros da equipa de resgate estarão ainda presos nos veículos atingidos pela neve.

A primeira avalanche terá deixado soterrado um autocarro e um veículo que estava a ser utilizado para limpar a neve. Desse primeiro incidente ainda duas pessoas estão desaparecidas.

Segundo o governante da província de Van, Mehmet Emin Bilmez, militares, algumas pessoas do distrito de Bahcesaray e cães treinados foram enviados para o local para ajudar nas buscas, que estão, segundo a televisão turca, a ser dificultadas não só pela neve mas também pelo nevoeiro.

