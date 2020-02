Vídeo mostra polícia a agredir grávida no Brasil

O vídeo de um agente da Polícia Militar, força de segurança brasileira, a agredir uma grávida, em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, está a tornar-se viral nas redes sociais.

As imagens, captadas esta terça-feira, mostram o homem a imobilizar a mulher no chão, enquanto pressiona a barriga desta com o joelho. Na gravação surgem várias pessoas a pedir que o polícia pare, relembrando que a mulher está grávida. O homem foi ainda filmado a dar um estalo na mulher.

Segundo o site brasileiro UOL, a mulher está grávida de cinco meses. Uma testemunha alegou ainda que tudo aconteceu porque esta se encontrava a filmar a polícia quando os agentes abordavam um suspeito de tráfico de droga.

Já o polícia alegou que a grávida o chamou de “filho da pu**” e de “verme” e que foi agredido com um soco no peito quando se aproximou desta. Por isso, houve “necessidade de técnicas policiais e força para” atirá-la ao chão.

A Polícia Militar informou que o agente foi suspenso e que foi aberto um inquérito interno para averiguar o caso.