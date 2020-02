Como o coronavírus transformou um lugar com 11 milhões de pessoas numa cidade fantasma | VÍDEO

As imagens aéreas, captadas por drones, mostram como Wuhan, que no mês passado era uma das metrópoles mais movimentadas da China com mais de onze milhões de habitantes, é hoje uma cidade fantasma.

Os primeiros casos do novo coronavírus foram detetados naquela cidade, continuando a ser o local com maior incidência da doença no país. Das 494 vítimas mortais do 2019-nCoV, somente 15 morreram fora da província de Hubei, a que pertence Wuhan. O número de infetados não para de aumentar e já é superior a 24500.

Recorde-se que Wuhan está já na segunda semana de quarentena, com todos os transportes suspensos. Apenas carros autorizados e táxis podem circular nas ruas, e, no geral, é para transportar doentes.