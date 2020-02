Menina de cinco anos vendeu biscoitos para pagar almoço a mais de 100 colegas com dificuldades

Uma criança, de cinco anos, vendeu biscoitos para pagar o almoço a colegas com dificuldades. Katelynn Hardee, de 5 anos, conseguiu angariar dinheiro suficiente para pagar os almoços que estavam em dívida de 123 alunos da Breeze Hill Elementary School, no Estado norte-americano da Califórnia.

Em declarações à CNN, Karina Hardee, a mãe da menina, explicou que tudo aconteceu depois de a criança ouvir um pai falar sobre as dificuldades que estava a ter para pagar uma atividade extracurricular.

“Ela começou a fazer-me imensas questões e eu tentei explicar-lhe que por vezes as pessoas não têm tanta sorte, e que nós devemos ser gentis e ajudarmos como podermos”, disse a mãe.

Depois da conversa com a mãe, Katelynn decidiu montar uma banca e passar um domingo, no mês de dezembro, a vender chocolate quente, cidra e biscoitos, com o objetivo de arrecadar dinheiro para pagar os almoços dos colegas que estavam em dívida para com a escola. A menina arrecadou 80 dólares, cerca de 72 euros, e disse que espera que agora os colegas "possam comer um lanche e almoçar”.

"Todo a gente ficou muito orgulhosa e feliz e outros estudantes já estão a falar sobre maneiras de fazer a diferença", disse Lori Higley, diretora da Breeze Hill, citada pela CNN.

“Isto mostra que mesmo um ato pequeno e gentil de uma criança de 5 anos pode significar a diferença na vida de alguém", acrescentou.

A menina já tem um novo objetivo: angariar mais dinheiro para pagar também as refeições de outras escolas da sua cidade. Depois de o objetivo ficar concluído, o restante dinheiro angariado será para ajudar a apoiar os programas escolares que serão removidos devido a cortes no orçamento.