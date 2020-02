Passageiro diz estar infetado com coronavírus para fazer vídeo viral

Um passageiro que embarcou no aeroporto de Toronto, esta segunda-feira, afirmou estar infetado com coronavírus durante a viagem com destino à Jamaica. O homem de 28 anos explicou que “quis fazer um vídeo que se tornasse viral”. ”Tinha a minha câmara. Queria fazer um vídeo que se tornasse viral. Queria colocá-lo em todas as plataforas”, explicou à Global News, na terça-feira.

“Olhando para trás, foi um bocadinho de mau gosto. Eu levantei-me e disse: ‘Posso ter a vossa atenção? Acabei de regressar da província e Hunan’ – e foi isso’, contou à estação televisiva.

Tiffany Richards, uma passageira que ia no mesmo voo terá confirmado à mesma publicação que o homem de 28 anos fez mesmo essa intervenção. “O que ele basicamente disse foi. ‘Preciso da atenção de toda a gente. Regressei agora de Wuhan, uma das principais cidades da China, onde está o epciente do novo coronavírus”, confirmou. “Estou a sentir-me muito, muito, muito doente. Penso que possa estar infetado. Preciso que toda a agente fique longe de mim, por favor, não venham para o meu lado”, terá sido o que o homem de 28 anos disse, segundo a passageira. “Ele repetiu-se e foi isso. E depois, sentou-se”.

O incidente acabou por fazer com que o voo, com 243 passageiros acabasse por voltar ao aeroporto canadiano, porém, essa não era a reação a que o homem pensou que ia assistir. “Pensei que a reação não fosse no avião, mas nas redes sociais. Mais pessoas nas redes socais a escrever ‘este miúdo tem coragem’ ou ‘este jovem é doido’”.

A companhia aérea WestJet garantiu que seguiu todos os protocolos e que, ao chegar, havia os meios de emergência à espera.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">If this dink thinks he’s an artist because he makes music, NEVER refer to me as an artist. For the record, I’ve never called myself an artist and after this asshole, I’m definitely not. Always thought people who called themselves artists were tools. He’s the confirm. <a href="https://twitter.com/hashtag/WestJet?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WestJet</a> <a href="https://t.co/8VZ4Gkk7ns">https://t.co/8VZ4Gkk7ns</a></p>— Danko Jones (@dankojones) <a href="https://twitter.com/dankojones/status/1225055141742514176?ref_src=twsrc%5Etfw">February 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>