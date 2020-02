Cristiano Ronaldo celebra, esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, 35 anos. O craque português utilizou as redes sociais para mostrar que nem em dia de festa há desculpa para não trabalhar.

“Happy birthday to me!! (Parabéns a mim)”, escreveu Ronaldo, em tom de brincadeira, na legenda de um vídeo partilhado no Instagram, onde se mostra no treino da Juventus.