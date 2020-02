Avião despenha-se com 177 pessoas a bordo no aeroporto de Istambul | VÍDEO

Um avião derrapou na pista do aeroporto Sabiha Gokcen, em Istambul, avança a Associated Press.

Já há imagens do avião a circular na internet, onde é possível ver que o avião se partiu em três, havendo danos significativos.

A bordo seguiriam 177 passageiros, que após a aterragem complicada foram retirados do avião. Segundo o ministério dos Transportes não há registo de vítimas mortais. No entanto não se sabe ainda se há pessoas feridas.

Segundo o ministério dos Transportes, tratou-se de uma “aterragem complicada”.

Wow! Pegasus 737 has crashed at #Istanbul Airport. Hope nobody seriously injured. 🙏🏻 #PC2193 pic.twitter.com/MZ0ySl5KLx

A Turkish @flymepegasus plane burst into flames in Turkey’s Istanbul. Reports say it’s close to the Sabiha Gökçen airport and that the plane skid off a runway. No official information on casualties or injuries. #Pegasus pic.twitter.com/8bzOKQh220