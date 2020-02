Coala bebé é um dos mais recentes habitantes do Zoo de Lisboa | VÍDEO

Um coala bebé é o mais recente habitante do Jardim Zoológico de Lisboa. Nascido no passado dia 25 de julho de 2019, a cria “com menos de 20 mm de comprimento e 0,5 g de peso, migrou para a bolsa marsupial da sua progenitora, na qual permaneceu durante cerca de 7 meses”. Agora já pode ser visto pelos visitantes do Zoo de Lisboa.

Numa altura em que a Austrália tem sido assolada por vários incêndios que provocaram a morte de milhões de animais, o Jardim Zoológico de Lisboa anunciou que vai enviar donativos a partir do seu Fundo de Conservação, apelando ainda aos visitantes que ajudem o país a recuperar das perdas trágicas.

"Todos podem contribuir para esta causa através de donativo direto no site de angariação de fundos criado pelo Zoo de San Diego, ou, até ao final do mês de março, num dos três mealheiros espalhados pelo Jardim Zoológico, estando agora um deles localizado na loja do Zoo, na zona de acesso livre", pode ler-se, num vídeo partilhado pelo Zoo, onde se pode ver imagens do coala bebé.