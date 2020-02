Despesas com medicamentos de animais passam a ser dedutíveis no IRS

A proposta do PAN para as despesas com os medicamentos de animais de companhia passarem a ser dedutíveis no IRS foi aprovada pelo Parlamento, esta quarta-feira. A medida foi aprovada com apoio do PS, BE, Chega e Iniciativa Liberal. Já o PSD absteve-se e o PCP votou contra.

“Os medicamentos veterinários assumem importância na prevenção e tratamento das doenças que afetam os animais. Atendendo a que na União Europeia, a venda de produtos para saúde animal carece de aprovação oficial (“Registados” ou “Licenciados”) pelas autoridades nacionais e/ou europeias, assente numa avaliação científica por peritos independentes, a despesa com medicamentos veterinários deve também estar sujeita a dedução em matéria de IRS”, podia ler-se na proposta do partido liderado por André Silva.