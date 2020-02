A atriz portuguesa que quis casar com Cristiano Ronaldo

A atriz Joana Castro recorda a sua paixão pelo “melhor do mundo”, no dia em que Cristiano Ronaldo faz 35 anos.

"O melhor do mundo faz anos e eu conto a história nunca revelada, da época em que eu quis casar com o Cristiano Ronaldo", escreveu Joana Castro no seu Instagram.

A atriz, na altura com 17 anos, acompanhava os treinos do clube de Alvalade onde CR7 jogava na altura. "O meu sportinguismo era vibrante nessa altura, mas para dizer a verdade, eu só ali estava para conquistar o agora melhor do mundo", contou.

“Fosse na academia de Alcochete onde assistia aos jogos da equipa b e o Cristiano se destacava, fosse na famosa porta 10a, de onde saíam os jogadores depois dos treinos, fosse em sessões de autógrafos na loja verde, eu estava lá sempre. eventualmente ele já tinha reparado em mim, pois eu não dava hipótese! tratava-me por joaninha. ‘Joaninha tás cá hoje?’. Joaninha isto, Joaninha aquilo, e eu tremia das pernas. Fomos ficando conhecidos, ele cumprimentava-me sempre, entre chutes na bola e flexões no relvado. Um dia até me piscou o olho”, recordou.

Joana Castro destacou também um momento menos feliz do clube, que tinha acabado de perder um jogo em Alvalade. “Adeptos furiosos insultavam os jogadores, atiravam objetos aos seus carros, quando estes saíam da garagem...vivia-se um ambiente bélico. Queria sair dali e dar um abraço de consolo ao meu possível futuro marido”.

Depois de fintar, à boa maneira do seu ídolo, alguns obstáculos, a atriz lá conseguiu chegar perto de Cristiano Ronaldo, que estava com ar de poucos amigos devido à derrota do Sporting.

“Decidi bater ao de leve no vidro do carro. Cristiano leva a mão ao botão, o vidro desce devagar, e com o ar mais condescendente do mundo diz-me: "Joaninha, agora não!". Volta a subir o vidro, e lá foi à sua vida”, contou ainda Joana Castro.