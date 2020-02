Jay-Z explica o porquê de não se ter levantado durante o hino nacional no Super Bowl

Jay-Z e Beyoncé receberam diversas críticas depois de não se terem levantado durante o hino nacional, durante o Super Bowl, no passado domingo. O casal foi acusado de ser antinacionalista e foi muito insultado nas redes sociais.

O rapper já explicou o porquê dele e da mulher se terem mantido sentados durante a atuação de Demi Lovato. "Quando chegámos entrámos automaticamente em modo artistas... Estávamos realmente atentos ao espetáculo", frisou, citado pela revista Us Weekly.

"[Se eu quisesse fazer algum protesto] eu dizia. Dizia: sim, foi isso que nós fizemos. Acho que as pessoas sabem que o faria", explicou.

Beyoncé & Jay-Z watching Demi Lovato singing the National Anthem at the #SuperBowl.

pic.twitter.com/OSMelr1vIU