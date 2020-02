Fábrica de cerveja de Isabel dos Santos em Angola em risco de fechar

Fábricas da Sodiba, que produz as cervejas Luandina e Sagres em Angola estão em risco de falência.

A Sodiba – Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola – que foi uma das empresas arrestadas pelo Tribunal de Luanda no caso de Isabel dos Santos, corre risco de falência. O fecho pode acontecer a curto prazo e deve-se à possibilidade de os donos – Isabel dos Santos e o marido, Sindika Dokolo – não conseguirem cumprir o programa de investimento.

A notícia foi avançada pelo CEO da empresa em declarações ao jornal Valor Económico: “Temos feito um percurso de crescimento e estamos a ter bons resultados com o crescimento da quota de mercado, a nível nacional, e a conquista de contratos a nível internacional mas, sem capacidade de os acionistas apoiarem, o risco de colapso pode ser uma realidade a curto prazo”, disse Luís Correia.

O responsável explica que será necessário investir 1,5 mil milhões de kwanzas (2,7 milhões de euros) este ano só em vasilhames. “Isto é o mínimo para permitir às marcas crescerem em linha com as necessidades da empresa”. Só no próximo ano a Sodiba vai dispensar a injeção de capital por parte dos acionistas.