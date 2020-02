Pastor alemão é resgatado pela PSP e tem direito a selfie

A 31.ª esquadra identificou o animal, através do chip, com a ajuda da Associação Zoófila Portuguesa.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez, ao fim da manhã desta quarta-feira, um post, no Facebook, onde partilhou uma fotografia com um animal resgatado.

Os três agentes da 31.ª esquadra tiraram uma selfie com o cão, que identificam como Tabu. Com a ajuda da Associação Zoófila Portuguesa, que fez a leitura do chip, a PSP conseguiu encontrar e identificar o animal, que estava perdido.

A importância da utilização do chip num animal foi realçada tanto pela PSP como pela Associação Zoófila Portuguesa nas suas publicações.