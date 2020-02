O ex-treinador do Manchester United Alex Ferguson não deixou passar a celebração do 35.º aniversário de Cristiano Ronaldo. Em declarações à Record, o técnico parabenizou o craque português e agradeceu-lhe “por tudo” o que fez por ele e pelo clube.

"Cristiano, desejo-te os parabéns. Obrigado por tudo o que fizeste por mim e pelo Manchester United. És um grande jogador e, mais importante, um grande homem", disse Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United.

Ronaldo juntou-se ao Manchester United quando tinha apenas 18 anos, depois de Alex Ferguson ter reparado no talento do jogador, que alinhava pelo Sporting. Foi no clube inglês que Ronaldo começou a ganhar destaque internacional, tendo vencido vários prémios pelo clube até 2009, quando foi transferido para o Real Madrid. Ronaldo tornou-se ainda o primeiro jogador do United a ganhar a Bola de Ouro, em quarenta anos, após George Best.