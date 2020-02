Incêndio lavrou durante três dias na freguesia da Ponta do Pargo, na Calheta.

O incêndio que esteve ativo durante três dias na freguesia da Ponta do Pargo, na Calheta, foi extinto esta quarta-feira, com os meios destacados para o incêndio a serem desmobilizados do local.

O fogo chegou a alastrar a várias localidades e aproximou-se de algumas residências, criando perigo para a população.

O Serviço Regional de Proteção Civil esteve em ações de rescaldo e vigilância.