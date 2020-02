Carlos Alexandre notifica Ministério Público sobre violação de segredo de justiça por parte de Costa

O testemunho de Costa no âmbito do caso Tancos está disponível no site oficial do Governo.

O juiz Carlos Alexandre notificou, esta quarta-feira, o Ministério Público depois de ter sido publicada uma cópia, no site do Governo, do testemunho de António Costa sobre o caso Tancos. O juiz sublinha que o caso está em segredo de justiça externo e pede uma ação por parte do MP.

“Tendo consciência de que os autos se encontram em segredo de justiça externo e dado que tomei conhecimento de que, na página oficial da Presidência do Conselho de Ministros foi decidido publicar cópia (...) alegadamente idêntica às respostas contidas no depoimento escrito que ontem foi recepcionado no Tribunal, após as 16h (...), notifique-se o Ministério Público, para se pronunciar sobre esta divulgação, da qual se juntará um print que ora lhe apresento”, escreveu Carlos Alexandre.

António Costa já tinha justificado a publicação do documento no site oficial do Governo depois de terem sido "postas a circular versões parciais do depoimento", o que levou o primeiro-ministro a publicar na íntegra o seu testemunho.