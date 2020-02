Mulher vende cabelo por dois euros para conseguir alimentar os três filhos

Prema Selvam, mãe de três filhos, vive em extremas dificuldades desde que o seu marido se suicidou no ano passado, na Índia. Para conseguir pagar as contas e alimentar os seus filhos, a mulher acabou por ter de vender desde jóias valiosas ao seu próprio cabelo.

Ao inicio, depois da morte do marido, Prema conseguia pagar a maioria das contas com a ajuda de dois dos seus filhos. "Quando trabalho, recebo 200 rupias por dia (2,54 euros), que é suficiente para eu gerir a casa", explicou à BBC. No entanto, acabou por ficar doente e ficou impedida de trabalhar durante três meses, o que acabou por tornar o cenário mais complicado e a obrigou a tomar medidas para pagar as contas.

Sem forma de pagar o empréstimo que tinha pedido ao banco e alimentar as crianças, a mulher depois de já ter vendido todos os seus objetos de valor acabou por vender o seu cabelo, por 150 rupias (1,90 euros), para conseguir pagar algumas das contas e a alimentação dos meninos. Com este dinheiro, Prema conseguiu comprar três embalagens de arroz cozido.

Bala Murugan, um homem que passou por uma situação semelhante à dos filhos de Prema, ao saber da história da mulher criou uma angariação de fundos que já obteve doações no valor de 120 mil rupias (mais de 1500 euros), para pagar as dívidas da mulher. As autoridades locais também se comprometeram a ajudar Prema e a sua família a lançar um negócio local para que estes conseguissem viver mais confortavelmente.