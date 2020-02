Trump ilibado dos crimes de abuso de poder e obstrução ao Congresso pelo Senado

O presidente Donald Trump foi exonerado de abuso de poder pelo Senado e de obstrução ao Congresso. Com 52 votos a favor do Presidente e 48 contra, Trump é absolvido na investigação do Congresso, no que toca ao crime de abuso de poder. Mitt Romney foi o único Republicano a votar pela condenação de Trump.

Sobre a obstrução ao Congresso, 53 senadores votaram a favor do Presidente norte-americano e 47 contra, o que também resultou na absolvição de Trump.

Para Trump ser destituído de presidente dos Estados Unidos seria necessário que 2/3 dos votos considerassem Trump culpado, um cenário imprevisível, visto a maioria do Senado ser composto por membros republicanos