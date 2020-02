Georgina oferece prenda de luxo a Cristiano Ronaldo

Georgina partilhou uma fotografia do namorado, com um bouquet de flores, onde se declarou ao craque e disse esperar "passar mais 1000 anos" ao seu lado. No entanto, a maior surpresa, a modelo espanhola guardou para mais tarde.

Georgina decidiu surprender Ronaldo e oferecer-lhe uma prenda de luxo. Ao chegar ao restaurante onde tinham combinado jantar, acompanhado pelo seu filho mais velho, Ronaldo foi surpreendido à entrada pela prenda surpresa da namorada: muitos amigos e um jipe com um laço vermelho.

No vídeo partilhado pela modelo, o jogador mostrou-se supreendido não só com a prenda mas também com a festa preparada em sua honra.