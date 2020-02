Ministro das Finanças escocês demite-se após enviar centenas de mensagens a adolescente

O Ministro das Finanças escocês, Derek Mackay, renunciou esta quinta-feira ao cargo, após estar envolvido em polémica por enviar centenas de mensagens a um rapaz, de 16 anos. A decisão foi tomada no mesmo dia em que estava prevista a entrega do Orçamento do Estado para 2020.

Derek Mackay, de 42 anos, entrou em contacto com o adolescente através do Facebook e do Intagram no passado verão. No total, o escocês trocou 270 mensagens com o jovem, durante cerca de 6 meses, mesmo depois de este deixar claro que tinha apenas 16 anos, mais do que uma vez.

O caso foi revelado pelo Scottish Sun que partilhou vários excertos das conversas. Numa das conversações, Dereck perguntou ao jovem se as conversas estavam apenas entre eles e, depois de o adolescente confirmar, enviou-lhe uma mensagem onde referia: “Boa, então, para ser sincero, acho-te muito fofo”.

Além de diversos elogios, o político chegou a convidar o rapaz para um evento de rugby e para jantar.

O adolescente acabou por denunciar a situação.

No comunicado onde anuncia que vai deixar o governo escocês, o membro do Partido Nacional Escocês (SNP) assumiu "total responsabilidade" pelos seus atos e admitiu que se comportou de forma "inconsequente". "Peço desculpas ao indivíduo envolvido e à sua família. Lamento ter dececionado colegas e apoiantes", acrescentou.

Dereck, que é pai de dois filhos, assumiu a sua homossexualidade em 2013, depois de se separar da sua mulher, com quem esteve durante 12 anos.