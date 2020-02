PSP detém 12 suspeitos de tráfico de droga na Grande Lisboa

As detenções foram o resultado de uma investigação que "decorria há alguns meses" e começou por estar relacionada apenas com o concelho da Amadora.

A PSP deteve, esta quinta-feira, doze pessoas, durante uma operação contra o tráfico de droga. A operação, que decorreu nos concelhos de Lisboa, Amadora, Sintra e Almada, envolveu ainda 24 buscas domiciliárias.

Segundo a autoridade, a operação, que arrancou às 6h, foi o resultado de uma investigação “que decorria há alguns meses” e que, de início, estava apenas relacionada com o tráfico de droga no Bairro do Casal da Mira, na Amadora.

Foram apreendidas drogas (cocaína, heroína, haxixe e liamba) e armas (gás pimenta, facas e munições) e participaram cerca de 100 elementos do Copro de Intervenção da Unidade Especial da PSP e das equipas de prevenção e de ação rápida.