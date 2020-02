Portugueses que estiverem no primeiro escalão vão ter creches gratuitas

Os portugueses que estiverem no primeiro escalão vão passar a ter creches gratuitas. O mesmo se aplica a quem estiver no segundo escalão a partir do segundo filho.

A medida do PCP foi aprovada ontem e contou com os votos a favor do PS, PCP, PSD, BE, CDS, PAN e Chega e a abstenção da Iniciativa Liberal.

Segundo fonte dos comunistas, a medida deverá abranger cerca de 56 mil crianças que, desta forma, terão, ainda este ano, acesso a creches gratuitamente.