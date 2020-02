Moradores de Lisboa autorizados a distribuir 10 'convites' por mês

Depois de Lisboa ter sido eleita Capital Verde Europeia em 2020, comprometendo-se a autarquia a reduzir em 60% as emissões poluentes até 2030, há novas regras para quem vive na ZER (Zona de emissões Reduzidas) na Avenida Baixa Chiado.

Para além de verem o acesso a estas zonas – que incluem a Avenida da Liberdade, Baixa e Chiado e Avenida Almirante Reis (desde a Rua Febo Moniz) e, ainda, o Castelo, Alfama, Bica e Bairro Alto – ficar condicionada entre as 06h30 e as 00h00, haverá também regras para os visitantes dos moradores.

Cada residente poderá dispor de 120 ‘convites’ anuais, que não poderão ser, no entanto, entregues todos de uma vez. Mensalmente, cada residente terá 10 ‘convites’ para distribuir como quiser, entregando-os a familiares, amigos, cuidadores ou serviços de entregas ou reparadores, que só podem estacionar em parques, com a condição de que os veículos cumpram com a norma de emissão euro 3 – tenham sido fabricados após janeiro de 2000 e pesados posteriores a outubro de 2000.

O registo das visitas, para que estas sejam autorizadas a entrar, tem que ser feito previamente, através de um app – ainda não disponível – para o efeito ou por telefone. Mais informações acerca da solicitação e gestão das entradas vão ser divulgadas, em breve, segundo o site da ZER, porém, será necessário dar a matrícula do carro do visitante.

Na ZER, poderão circular os residentes, transportes públicos e viaturas de socorro. Quem não tiver dístico, apenas pode circular excecionalmente ou entre as 00h00 e as 6h30. Transportessprivados, como Bolt, Uber ou Kapten, apenas podem entrar caso sejam elétricos e tuk-tuk serão sorteados. Segundo Fernando Medida, serão proibidos cerca de 40 mil carros, o que se vai traduzir em cerca de 60 mil toneladas de C02 anuais. Quem não cumprir com as novas regras irá ser, segundo o autarca, penalizado como se passasse um sinal vermelho, com as mesmas consequências na pontuação da carta de condução.