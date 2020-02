Tinder faturou mil milhões de euros em 2019

A aplicação de encontros amorosos Tinder tornou-se uma das mais valiosas do mundo, ao registar receitas na ordem dos mil milhões de euros em 2019. Neste período, os resultados do Tinder representaram mais de metade da faturação do Match Group – também responsável pelas aplicações amorosas Hinge, OkCupid e Match.com –, que somou lucros de 1908 milhões de euros.

O sucesso obtido explica-se, em parte, pela criação do serviço Tinder Plus, que oferece aos assinantes vantagens, como likes ilimitados e adicionais.

Os dados divulgados indicam que a aplicação cresceu no último trimestre de 2019, fechando o ano com 5,9 milhões de subscritores, o que representa um aumento de 36%, face ao ano anterior. De acordo com os planos da Match, o objectivo do grupo é expandir-se no curto prazo para mercados como a Índia ou a América Latina.