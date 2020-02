OE 2020 aprovado apenas com votos a favor do PS

O Orçamento do Estado para 2020 foi aprovado, esta quinta-feira, no Parlamento. O PS foi o único partido a votar a favor. BE, PCP, PEV, PAN e Joacine Katar Moreira abstiveram-se e PSD, CDS, IL e Chega votaram contra.

Antes da votação, o ministro das Finança, Mário Centeno, elogiou o documento e relembrou que um Orçamento do Estado não é “uma lista de desejos". "Portugal vai continuar a crescer porque o fazemos de forma sustentada. É o melhor Orçamento do Estado dos últimos anos", reiterou Centeno."O Orçamento não é uma lista de desejos, muito menos um peditório", acrescentou.

“Não há fama sem drama e este Orçamento ganhou o seu lugar na história orçamental mas não pelas tristes razões que a oposição quis imprimir”, disse Mário Centeno.

O governante realçou ainda que “estamos entre os melhores países para viver e entre os mais seguros da Europa. Estamos entre os melhores nos resultados na educação – os nossos alunos estão de parabéns. Estamos entre os países com mais sucesso na redução da pobreza e das desigualdades. Portugal cresce. Portugal distribui melhor o resultado desse crescimento”, defendeu.