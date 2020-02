Médico que denunciou coronavírus está em estado crítico

Li Wenliag, o médico que, a 30 de dezemebro, terá alertado os seus colegas para o internamento de sete pacientes que aparentavam sofrer que uma doença parecida à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), estará em estado crítico, no hospital de Wuhan. Depois de o Beijing Times e o Global times, ambas publicações chineses, terem avançado que o homem tinha morrido, o hospital emitiu um comunicado onde negou já ter sido declarado o óbito. O hospital confirmou, no entanto, que o estado do oftalmologista era crítico, mas que os servoços iriam fazer de tudo para "ressuscitá-lo".

Segundo a BBC, o médico chinês terá alertado para a entrada destas pessoas, que em comum tinham o facto de virem todas de um mercado de peixe e marisco. Nesse dia, Li Wenliang enviou mensagens através do WeChat, uma espécie de WhatsApp, que mais tarde viriam a ser reveladas, alertando assim para o novo coronavíris, que já deixou mais de 28 mil pessoas infetadas.

O oftalmologista, de 34 anos, alertou-os apenas para que tivessem cuidado e revelou que as análises davam positivo para um novo coronavírus. As mensagens começaram a circular nas redes sociais e o médico acabou por ser aconselhado a ficar calado acerca do novo vírus, depois de ser acusado de espalhar rumores pela Polícia de Wuhan, cidade onde há o registo mais elevado de mortes e infetados.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Update: Li Wenliang is currently in critical condition. His heart reportedly stopped beating at around 21:30. He was then given treatment with ECMO(extra-corporeal membrane oxygenation). <a href="https://t.co/ljhMSwHBXB">https://t.co/ljhMSwHBXB</a></p>— Global Times (@globaltimesnews) <a href="https://twitter.com/globaltimesnews/status/1225463707255242752?ref_src=twsrc%5Etfw">February 6, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Notícia atualizada às 18h44