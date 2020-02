Polémica entre Messi e Abidal pode levar City a contratar argentino de 'borla'

O clube inglês, ao ver a polémica do craque argentino para com a direção do clube espanhol, ganhou esperanças que este aceite mudar-se para Inglaterra... a custo zero.

Depois de algumas das afirmações de Éric Abidal, diretor do FC Barcelona, terem irritado Messi e terem feito o craque argentino fazer uma publicação nas redes sociais a criticar o dirigente, várias foram as reações internacionais.

A polémica foi tão grande que provocou mesmo uma reação no Manchester City. Segundo o jornal britânico The Sun, o clube inglês ao ver a troca de palavras entre o craque argentino e a direção do clube espanhol ganhou esperanças que este aceite mudar-se para Inglaterra... a custo zero.

Isto porque apesar de Messi terminar o contrato com o clube espanhol no verão de 2021, o seu contrato tem uma cláusula que permite a saída a custo zero no final desta temporada, desde que avise o clube um mês antes.

O facto de o jogador manter uma boa relação com o técnico do clube inglês Pep Guardiola e com os responsáveis pelo futebol dos bicampeões ingleses, Ferran Soriano e Txiki Begiristain, faz o clube acreditar que o City seria a primeira escolha de Messi, de acordo com a mesma publicação.