Meia Maratona de Cascais. Saiba os sítios onde o trânsito vai estar complicado este fim de semana

A Meia Maratona de Cascais vai causar constrangimentos na circulação de trânsito. A corrida, que se realiza nos próximos dias 8 e 9, é composta pela corrida das Crianças, que cmeça às 16h deste sábado, e pela Meia Maratona que vai realizar-se no domingo, a partir das 10h.

A Polícia de Segurança Pública de Lisboa informou, no Facebook, quais os sítios mais afetados pelo evento.

8 Fevereiro

15h00 às 18h00 - Corte de trânsito no Passeio D. Luís e Avenida D. Carlos I (Baía de Cascais);

9 Fevereiro

07h00 às 14h00 - Corte de trânsito no Passeio D. Luís e Avenida D. Carlos I (Baía de Cascais);

09h30 às 13h00 - Corte de trânsito na Avenida da República e Estrada do Guincho (E.N. 247);

09h30 às 11h00 - Corte de trânsito na Avenida Infante D. Henrique.

As autoridades aconselham a que a circulação seja feita “com precaução” e que sejam procuradas “alternativas durante o período” acima referido. A PSP adverte ainda para que as pessoas estejam atentas às suas indicações e explica, no post partilhado no Facebook, que a circulação de trânsito voltará a poder realizar-se após a passagem dos atletas.