Médicos tentam 'ressuscitar' homem que alertou para o coronavírus

Depois de ter sido anunciado que Li Wenliang, o médico que deu o alerta para a existência do novo coronavírus, tinha morrido, esta quinta-feira, o hospital emitiu um comunicado, onde negou ter declarado o óbito.

“Durante a luta contra a infeção do novo coronavíris, o oftalmologista do nosso hospital, Li Wenliang, foi infetado. Ele está em estado crítico e nós estamos a fazer o nosso melhor para o ressuscitar”.

As notícias foram avançadas pelos jornais Beijing News e Global Times, que davam conta de que o coração do médico tinha deixado de bater e que o paciente foi sujeito a uma ECMO (oxigenação extra-corporal da membrana).

Recorde-se que o vírus já causou a morte a, pelo menos, 566 pessoas, e deixou mais de 28 mil infetadas.

Update: Li Wenliang is currently in critical condition. His heart reportedly stopped beating at around 21:30. He was then given treatment with ECMO(extra-corporeal membrane oxygenation). https://t.co/ljhMSwHBXB