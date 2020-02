Casal adota cão bebé para o espancar e comer

"Quando lá cheguei, cheirou-me a carne frita. Vi pelos e restos mortais do cão na varanda...o resto estava no fogão", disse a voluntária do abrigo de animais que encontrou Nika.

Um casal está a ser investigado na Rússia, suspeito de ter adotado um cão bebé num abrigo animal com o intuito de o espancarem e comerem.A situação ocorreu em Sakhalin, na Rússia. No dia em que Nika foi adotado, uma das responsáveis do canil decidiu visitar o casal para verificar o bem-estar do cão e as condições em que este vivia.

"Quando lá cheguei, cheirou-me a carne frita. Vi pelos e restos mortais do cão na varanda...o resto estava no fogão", disse, citada pelo The Mirror. Galina, a mulher que adotou o cão confessou às autoridades ter espancado o animal com uma barra de ferro.

O abrigo de animais afirma que não irá descansar até a mulher ser presa pelo crime. No entanto, Galina disse recusar-se a ser presa “por causa de um cão”.