Homem é torturado até à morte em lua-de-mel no Rio de Janeiro

Adam Zindul tinha alugado uma casa na Praia de Sono, no município de Parati, uma região muito turística do sul do Rio de Janeiro para passar a lua-de-mel com a mulher. A praia de Sono é conhecida por ser uma praia semisselvagem, com poucos residentes e onde se pode apenas chegar depois de uma viagem de barco de 15 minutos ou de uma longa caminhada, o que fez o homem considerar que este era o sítio perfeito para passar os primeiros dias de casado com a sua mulher. No entanto, as suas férias acabaram por ter um fim trágico.

A casa foi invadida por um número incerto de criminosos, na passada quarta-feira. Adam foi espancado e torturado até à morte e a sua mulher violada pelos criminosos, noticiou o G1. As autoridades acreditam que o homem foi torturado pelos agressores, que queriam ter acesso aos seus cartões bancários.

Quando as autoridades chegaram à casa de férias, Adam já estava morto. Foi encontrado amordaçado e tinha os braços e as pernas amarrados a uma cadeira. A sua cabeça estava tapada com um capuz e o corpo apresentava inúmeros ferimentos.

A mulher, de nacionalidade brasileira, foi encontrada desorientada e com ferimentos provocados pelas agressões sexuais e foi transportada para o Hospital Municipal de Paraty, onde ainda se encontra internada. O seu estado de saúde é desconhecido.

As autoridades já detiveram um dos criminosos, um homem de 37 anos, e esperam que o seu testemunho os ajude a conseguir deter os outros culpados. "Nós temos um suspeito e estamos a trabalhar para conseguir provas sobre esse elemento. Nós temos testemunhas. Estamos a ouvi-las", explicou o delegado Marcelo Russo, que comanda as investigações, em declarações ao G1. "Foi um crime bárbaro e nós, graças a Deus, estamos a conseguir desvendar este caso e efetuar a prisão do suposto autor deste crime".