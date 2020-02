Bebé de quatro meses morre sufocado depois de mãe desmaiar em cima de si

Um bebé de quatro meses morreu sufocado depois de a mãe ter desmaiado e ter caído em cima de si, no sábado passado. A situação trágica ocorreu na cidade de Tempe, no Estado norte-americano do Arizona.

Larinique Meadows, de 38 anos, sofreu um ataque cardíaco fatal e caiu em cima de Denari Meadows. Ambos foram encontrados pelo pai da criança, por volta das 17h00 da tarde, caídos no chão de casa.

"O pai, que é um homem muito trabalhador, faz turnos da noite. (...) Quando acordou encontrou Larinique em cima de Denari, e pensou, nessa altura, que estivessem os dois mortos", disse o o detetive Greg Bacon, da polícia de Tempe, citado pelo New York Post. "É um acidente muito, muito trágico causado por aquilo que acreditamos ser um episódio cardíaco e depois um desmaio em cima do Denari", acrescentou.